宜蘭縣今（5）日發生一起槍擊案，上月底才因為債務糾紛遭人砸店、開槍警告的胡姓男子，5日上午獨自開車時再度遭仇家圍堵開槍，胡某右大腿重彈受傷，警方獲報後立即組成專案小組追查行兇歹徒，順利在2小時之內逮捕10名涉案嫌犯。

羅東警分局表示，5日上午7點50分接獲民眾報案指冬山鄉發生槍擊案，立即派遣員警趕赴現場，發現自小客車遭到損毀，坐在車內的胡姓男子右大腿則中彈受傷，警方立即協助送往羅東博愛醫院救治，無生命危險；警方進一步調查發現，胡某正是上個月26日因債務糾紛遭到砸店、開槍的被害人。

羅東警分局立即與縣警局刑警大隊組成專案小組，並報請宜蘭地檢署檢察官指揮偵辦，經調閱沿途監視器並分析過濾人車，立即鎖定3部可疑涉案車輛，並在上午9時40分在宜蘭縣員山鄉隘界路將10名嫌犯查緝到案，而這10人也正是上月底砸店、開槍警告的同一批人。

(中時 )