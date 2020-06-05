高雄罷韓投票倒數計時，國民黨籍台南市議員蔡育輝5日沈痛地說，「罷韓一定會過」；他認為，民進黨傾全黨之力罷韓，高雄地下賭盤利誘影響民眾投票意願，國營事業也利用加班費之名要求員工投票，這些都明顯違反民主真諦。但民進黨台南市議員呂維胤則認為，罷免是基本的公民權，韓國瑜一直在操作反動員，呼籲高雄人踴躍投票。

蔡育輝指出，他認為罷韓一定會過的理由，是只需要1／4的人同意，加上民進黨傾全黨之力罷韓，就他得知，高雄就有地下賭盤開罷免案通過1萬賠2萬，要求警政署長趕快去抓這些企圖影響選舉的組頭。

蔡育輝還說，他也接獲國營事業員工的反映，指公司高層鼓勵員工投票，只要去投就發加班費；蔡痛批，「有沒有投票本來就是人民應盡的義務，不料竟變成政黨操作，這是中華民國民主憲政的危機、亂源的開始！」

蔡育輝認為，此次投票關鍵是年輕人的覺醒，韓國瑜做的好與壞可受公評，政黨是公平競爭，做4年接受民眾檢驗，如果韓國瑜做得很差，4年後可以不要支持他，但是這次罷免案遭到政黨操作，已失去原本的意義。

不過，民進黨台南市議員呂維胤則表示，罷免是基本的公民權，韓國瑜一直在操作反動員，還有監票之說，難免會造成高雄人的壓力，讓人不敢投票；但他相信，高雄人的智慧應該遠高於任何一切的政治算計，呼籲高雄人踴躍投票。

(中時 )