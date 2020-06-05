美股中概股、全球遊戲業巨頭網易在香港二次上市在即，外媒引述知情人士透露，網易港股定價可能為每股123港元，較其美股4日收盤價折讓2％。

證券時報報導，網易5日中午截止公開認購。由於散戶部分強勁需求，有望觸發回撥機制，使發行1.71億股中的12％出售給散戶投資者。據老虎證券數據顯示，網易公開發售部分累計保證金認購額約859.5億港元，相當於超額認購131.5倍。網易將於11日在香港上市。

網易計畫將此次發行集資淨額用於推動全球化戰略與創新。其中，推動全球化戰略方面，約占45％，該公司將繼續透過豐富海外市場（如日本、美國）的線上遊戲內容，並增強其全球研發及遊戲設計能力，改善網易在全球遊戲市場的影響力。

在推動創新方面，約占45％，網易將繼續豐富及提升該公司的創新內容，並增強其創新技術。至於一般企業用途，約占10％。

(工商 )