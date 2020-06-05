經營85度C的美食-KY（2723）今（5）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利3元。展望今年，雖然上半年新冠肺炎疫情衝擊全球經濟及產業，集團仍將聚焦精進人、店、產品等3大經營基本元素，期許能持續進步。

美食2019年合併營收231.56億元，年減3.97％，仍創歷史次高。毛利率創59.66％新高，但營益率7.37％則創近5年低點。加上業外虧損擴大，歸屬母公司稅後淨利9.32億元，年減達44.06％，每股盈餘5.18元，低於前年9.26元，雙創近5年低點。

美食董事長吳正學表示，去年營收及獲利表現未達預定成長目標，主因新展店數及成效未達預期。不過去年底全球總店數仍超過1150間，較前年穩定增加，其中中國大陸超過600家、美國近65家、台灣近460家。

美食指出，去年在中國大陸各城市展店之際，亦同步關閉表現未如預期的門市。美國持續穩健展店，加州、華盛頓州、德州營運規模穩健成長，並進軍內華達州及奧勒岡州。台灣除持續展店外，亦在年底開出全新品牌「85度C DAY BY DAY」，嘗試韓系咖啡廳風格。

受新冠肺炎疫情衝擊中國及美國2大主要市場，美食2020年1～4月自結合併營收61.14億元，年減19.81％，為近6年同期低點。首季歸屬母公司稅後淨利0.65億元，季減59.53％、年減79.33％，每股盈餘（EPS）0.36元，雙創5年半低點。

吳政學表示，今年全球飲食消費產業及總體經濟發展仍充滿不確定性，遑論上半年疫情對全球衝擊。不過，美食仍將聚焦85度C品牌的人、店、產品等3大經營基本元素持續精進，期許能持續進步，為消費者提供美味產品、為加盟主謀求穩定獲利，為股東創造更高價值。

(時報資訊)