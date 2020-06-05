日股在本周呈現動能，但投資人將部分個股鎖定在周五獲利了結。周五上午日經225指數上下波動，晨收跌79點或-0.35%，為22616.8點。東證一部指數跌4.84點或-0.3%，為1599點。

交易所33個分類有3分之1在上午走高。上午雖然小跌，但指數在本周仍上漲約3.4%，儘管一些交易員搶在周五稍晚美國即將公布非農就業數據之前，進行獲利了結，但整體市場情緒仍是樂觀正面的。

預期經濟重啟將促進民眾回復正常的交通和旅遊活動，運輸題材個股表現佳，全日空股漲4.6%，報2721日圓。加上日圓的走軟，助攻運輸類製造商的汽車股表現，上午馬自達漲4.79%，報788日圓，日產汽車漲2.3%，報441日圓，本田汽車漲2.5%，報2998日圓。

美國長期國債收益率在昨夜上揚，為金融股提供助力，第一生命保險漲4.6%，報1455日圓，三井住友金融漲1.8%，報3254日圓。

(時報資訊)