美國飛機製造商波音以及航空股全面強彈，台股今天航空股以及波音供應鏈再度起漲，長榮航(2618)、華航(2610)都來到波段新高，長榮航漲幅一度達到8.8％，華航則回補今年農曆年開盤的跳空缺口。而波音概念股更是強勁，漢翔(2634)反彈外，寶一(8222)攻上漲停，駐龍(4572)亦大漲9％，重回百元俱樂部。

華爾街對重啟經濟的樂觀情緒持續，航空旅行回溫帶動航空類股和波音大漲，波音收漲6.43％，美國四大航空公司美國航空漲幅41.10％、聯合航空漲幅16.20％、達美航空漲幅13.73％、西南航空漲幅5.08％。

長榮集團旗下立榮航空先搶國旅商機，6月將依市場需求再增加航班以及放大機型，將達32萬個座位數，7月進一步增加運能，座位數將達歷史高峰近50萬，以符合市場需求，國旅熱度跟這周台灣天氣一樣熱到不行，也預期未來國人出國潮將出現「爆艙」情況，航空股下半年業績回升可期。今天隨著美國航空相關個股大漲，激勵台股航空股走勢，其中，華航率先回到農曆年前的高點。

航太產業受到波音737MAX停飛、年初停產，又逢疫情衝擊，工廠停工，衝擊整個航太供應鏈，但隨著波音西雅圖廠的商用飛機產線及生產787夢幻客機南卡州工廠陸續在4月下旬及5月上旬復工，對於台灣航太產業稍來不錯的訊息，供應鏈第3季有望谷底爬升。

(時報資訊)