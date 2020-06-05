在大陸涉台研究負有盛名的廈門大學台灣研究院近日宣佈新設立2涉台研究機構，據陸媒指出，這2個學院級的機構分別為「兩岸融合發展與國家統一政策模擬實驗室」和「涉台外交研究中心」，其設立宗旨為「國家統一」分析模擬及加強涉台外交。

據廈門大學台灣研究院發佈消息稱，「兩岸融合發展與國家統一政策模擬實驗室」旨在「面向解決台灣問題，實現祖國完全統一的重大戰略需求」，在研究與教學方面，圍繞「國家統一形勢分析與預測、國家統一情境模擬模擬、兩岸融合發展政策模擬分析、國家統一政策模擬分析及一國兩制妹灣方案模擬分析」。

此外，該實驗室聲稱將通過人工智慧、虛擬模擬、實驗教學、案例教學等方式，建構能增進兩岸、港澳及國際社會對「兩岸融合發展政策」和「國家統一政策」理解和支持的政策模擬平台。實驗室由政治所陳先才所長兼任主任，經濟所所長王華和文獻信息中心主任葉宏明兼任副主任。

報導說，「涉台外交研究中心」將加強大陸其他涉台外交研究團隊與學者的聯繫，並通過承接相關研究課題，舉辦學術研討會、赴國外進行學術交流等方式，擴大與美國、歐洲、日本、新加坡等國相關大學和台灣研究智庫的聯繫。涉台外交研究中心主任由法律所季燁所長兼任。

(中時電子報)