大陸復旦大學美國研究中心教授張家棟5日在陸媒《環球時報》撰文〈不能僅以歷史經驗研判陸美關係〉指出，陸美兩國競爭的對象，既不是簡單的「一帶一路」對「印太戰略」，也不是南海主權維護對美國同盟體系，而是在政治制度、文化傳統、社會治理、經濟發展和科研創新等各方面、各領域的效率與能力的競爭。

文章直言，兩國競爭的最終結果，也不單單是壓倒或戰勝對方，而是國際體系中影響力和塑造力的得失與進退。這種情況下，陸美兩國事實上的確正在新的國際結構之下，建構著一種新型的大國關係。

張家棟稱，近幾年來陸美關係顯著變化，雙方都有人認為陸美矛盾是結構性的、不可調和的。美國一些人說，大陸在意識形態、文化傳統上與美國差異顯著，在國力相近的情況下一定會挑戰美國地位，是美國的天然戰略競爭對手。

大陸也有人認為，美國不會容忍大陸崛起，不願看到大陸人過上更好的生活，無論大陸怎麼做，美國都會打壓大陸。因此陸美矛盾是不可避免的，即使不發生大規模熱戰或冷戰，也會是某種「新冷戰」。

文章稱，從歷史角度看，這種分析是有道理的。過去500年，霸權國與新興大國之間的矛盾有3／4機率是以戰爭方式解決的。但時代畢竟在變化，一定會對大國間互動方式和模式產生重大影響。

張家棟說，首先，今日之「結構」，非彼日之「結構」。

學界和輿論界經常強調，陸美之間存在結構性矛盾。既然是結構性的，就不是利益交換和妥協所能解決的，一定需要結構變化或調整才能解決。這意味著，陸美之間是非鬥不可、不可調和，直到兩國之間的結構關係發生足夠變化。但不可否認的是，今日之國際「結構」已經非彼「結構」。

文章強調，現在國際環境和陸美關係的狀態，與冷戰、二戰或一戰前，都大為不同。當前陸美競爭雖是客觀的、真實的，但陸美軍事衝突與經濟利益目標之間的一致性，並不存在。反之，對陸美軍事衝突的任何想像，都會損害陸美兩國的經濟利益。

另外，美國是世界上最強大的國家，大陸是最成功的新興國家，兩國都是現行體系和世界秩序的受益者，兩國人民的日子都還不錯，都沒有顛覆現行秩序的政策必要性及民意基礎。這與走向兩次世界大戰和冷戰時候的國家狀況與輿論狀態，是有本質區別的。

張家棟表示，其次，今日之「博弈」，也非彼日之「博弈」。

陸美戰略博弈雖然在規模上與當年美蘇、英德相似，但博弈的方式和內容都有很大差異。歷史上，大國間博弈，爭的是地位，求的是利益。蘇聯解體、突然從大國戰略競爭中自動出局，表明那種權力大博弈思路，已經不再適用於「非戰」背景下的新博弈形態。

在非戰背景下，國家間進行的是一種權力「小博弈」。權力「小博弈」不追求一次性壓倒對方，也不追求與對方切割，而是追求在每個具體領域不斷擴大自己的戰略優勢，以集小勝為大勝，並轉換相對於對方的國際政治權力。

在這種思路下，陸美競爭是必然的，但發生熱戰和冷戰，不管是新型的還是傳統的，都不是必然的。陸美之間競爭加合作、衝突加協調、脫鉤加掛鉤的複雜局面，仍會繼續下去。

(中時 )