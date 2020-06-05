會考數學非選題第一題(簡立欣攝影)

會考數學非選題第二題(簡立欣攝影)

今年國中會考數學考了2題非選題，都是隨處可見的生活情境，包括飲料店CP值，以及行車預警三角標誌牌面積等。不過「中杯和大杯哪一種較划算」算是國小程度，仍有1／3考生不會寫或放棄；「大杯應該折扣多少錢才合理」有考生的答案竟要老闆倒貼2元，令閱卷老師哭笑不得。

台師大心測中心主任陳柏熹表示，數學非選題是用加權分數，每一題都是入闈臨時命題，不像選擇題是從題庫出題，所以比較無法精準掌控非選題難度。今年第二題較難、題目較靈活，題幹也較長，有些考生就直接放棄，「有點可惜。」

台師大數學系教授謝豐瑞表示，今年國中會考數學科是第7次考非選擇題，2題都是隨處可見的生活情境。飲料題第1小題是比較3種飲品的中杯和大杯容量和價格，要考生回答哪些飲品的大杯比中杯不划算。謝豐瑞表示，這不需要太難的數學知識，就像是「50元10顆糖，1顆多少錢」一樣是國小程度的題目；只要算出「每毫升多少元」就有一級分，但有22.33％考生算不出來。如果加上放棄作答的考生，有33.81％考生連這種用除法算單價的題目也不會做或放棄做。

飲料題第2小題是計算大杯要折扣多少元，「每毫升」才能比中杯便宜，結果有考生就直接拿表格中的每杯售價相減，根本沒有顧慮到中杯和大杯的容量不同；或是有考生做出的答案不合理，例如該題最貴的飲料是65元，有考生回答大杯要折扣67元才會比中杯便宜，等於老闆要倒貼2元。「算出這個答案也寫得下去，表示學生根本沒有去想！」謝豐瑞嘆道。

第2題是路上常見車子臨停時後方放置的可折疊警示三角號誌牌，計算其面積。謝豐瑞表示這一題最重要的現象是學生無法看出圖形重疊區域長甚麼樣子，顯示學生突降操作與分割的能力仍有待加強；更嚴重的是該題空白率是近幾年最高，可能跟它是最後1題，文字量也比較多有關，因此她希望教學現場的老師可以多培養學生閱讀的耐性。

不過謝豐瑞也表示，連續7年考數學非選，有很多高中老師說，學生這幾年寫非選題的表達能力逐年有進步，還有學生還會問「我這樣寫清楚嗎」，表示他們還會在意自己表達得好不好。

(旺報 )