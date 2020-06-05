畢業季到來，文化局推出「來新北 看畢展」專案，免費租借新北各場館供年輕學子畢展使用，北台灣「藝大雙雄」台北藝術大學美術系、台灣藝術大學美術系都選在三重一村舉行藝術展，文化局表示，新北重視學子作品，加碼贈送百萬藝文保險，給予學子正向鼓勵。

文化局推出「來新北 看畢展」專案，6月共有11校系14檔展覽在新北各地藝文中心展出畢業展覽，今年首次開放擁有室內、室外的三重區空軍三重一村場館；新北重視藝文文化，學子選擇在新北辦展，局處免費加碼贈送400萬藝品保險，此外也免費為該校做宣傳、媒體露出。

三重一村首波展覽是由北藝大美術系，六位學生所製作的展覽「田田」，學生們透過當代藝術創作手法，跳脫展覽空間，並巧妙融合空軍三重一村特有的懷舊氛圍，讓作品與空間相互呼應，例如：林沛瑤作品「誰的景 One’s Scenery」就是運用光線和抽風機照進陰暗室內的窗格光影效果，產生靜謐的氛圍，賦予歷史建築另一種美感意象。

台灣藝術大學美術學系十位學生所製作的「再不在家」，從家中隨處可見的衣服、穿衣鏡等日常物件，透過創意將現成物重新構築出耐人尋味的故事場景，打造抽離「住宅」符號的展場，例如：陳沛同學的「一件作品」，把繪畫平面表現具象化，將作品從平面轉變成四維空間，立體的變化帶給觀眾視覺上的驚喜。

文化局表示，年輕藝術家利用創新的展覽形式，讓三重一村歷史懷舊氛圍的園區注入不一樣的生命力，展覽「田田」於6月2日展至6月27日；「再不在家」則於6月16日展至6月28日，全台各校的畢展作品會在新北市藝文中心、淡水古蹟博物館滬水一方等藝文館舍接力展出。

(中時 )