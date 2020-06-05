國內口罩自6月1日起徵收解禁，各家口罩廠磨刀霍霍，彰化口罩大廠華新，今宣布6日上午9點開始，將開放觀光工廠讓民眾購買口罩，一天500組號碼牌，每人限購2盒，廠內員工今天也加速備貨上架，好應付明天等待已久的民眾。
華新醫材集團董事長鄭永柱表示，華新創意生活館將在明天６月６日恢復開館，所有同仁都在忙碌準備中，目前會開放２款成人及２款兒童口罩，供民眾選購，每日5百張號碼牌，每人限購2盒。
鄭永柱說，有很多愛用者已經期待很久，現在除了工廠內開賣以外，從6月8號開始，會陸續在各大電商平台上架，像YAHOO、PChome、蝦皮等等，民眾也可以上網購買，但依然是限量售完為止。
鄭永柱說，價格的部分有稍微調整，因為目前原料漲幅很兇，像過濾層就一口氣漲了近10倍，國外通路市場一片口罩目前已經賣到20、30塊，他們平面只賣7塊錢，算是相當平易近人，民眾可依需求選購適合自己的口罩。
(中時 )
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