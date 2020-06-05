彩晶（6116）股東會登場，會中順利通過去年財報和增資案。彩晶表示，第一季受到疫情影響，手機、車載面板需求疲弱，而且公司改造產線、影響產能，造成虧損。第二季產線生產恢復，平板需求不錯、血氧儀等產品也有急單，本季營運表現可望優於首季。

彩晶指出，5.3代廠為生產中小尺寸面板最具效率之代表，為配合智慧型手機、車載面板、平板電腦、工控應用等中小尺寸面板市場的強大需求，並於中國大陸南京建置觸控模組生產基地，採自動化生產，整合液晶模組、觸控模組技術製程，滿足車載客戶需求提高產品品 質與優化生產成本，確保在中小尺寸面板技術的競爭優勢。因應全球市場變化及滿足不同產品之客戶需求，同時於台南廠區擴增模組生產線，提供客戶最佳化的供應鏈選擇。

公司亦有5.3代觸控廠，提供客戶多種觸控產品架構，如On cell、OGS、GG、PI sensor、PET Sensor，建構全方位的觸控產品線，並提供觸控整合方案，滿足不同市場客戶的需求，尤其在車載市場的運用。對於內嵌式TDDI（In Cell）技術也已於智慧型手機、車載面板、平板電腦等產品進行試量產，持續維持公司在 中小尺寸面板技術之領導地位。

彩晶已完成開發小尺寸5.71吋～6.5吋 HD+全面屏智慧型手機面板，2吋QVGA～5吋WVGA～10.1吋WXGA等工控面板，14吋FHD～17吋 WUXGA筆記型電腦面板，8吋～10.1吋TDDI內嵌觸控平板電腦以及7吋WVGA～15.6吋FHD準前裝及前裝車載面板。因應全面屏手機風潮，開發19:9／19.5:9／20:9水滴型全面屏與盲孔全面屏，成為台灣全面屏手機面板的領先供應商，在穿戴手表與手環市場也不斷開發新產品持續穩坐穿戴 市佔領先的面板廠。針對超低功耗節能產品之市場需求，新開發2.13吋～4.2吋～5吋全反射黑白及全彩面板，滿足市場對於節能電子標籤與物聯網需求。

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