《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（5）日的國際新聞重點。

【1】 川普令軍警上街頭 華府抗議者驚 以為在軍事國

在川普命令下，華府街頭四處可見國民警衛隊和部隊巡邏，讓人覺得美國彷彿成了軍事國家。白宮外的抗議者說，當局增加維安軍力令他們感到不安，一名抗議人士透露「軍隊和國民警衛隊進駐真的讓我很擔心，這麼做實在很極端」。

【2】 非裔男佛洛伊德追悼會今舉行 他一上台就遭噓爆

在全國抗議聲浪尚未平息之際，遭白人警員以膝壓頸致死的佛洛伊德追悼會4日在案發地明尼阿波利斯市舉行，其他城市也同步舉辦。不過當紐約市長白思豪在紐約卡德曼廣場一上台致詞時，就遭台下人噓爆「下台」、「滾回去」。

【3】 防外國黑手 FB標籤新華社等官媒受政府操控

社群網站龍頭臉書Facebook敏感時機點推出新制，即日起在美國推出標籤制度，提醒用戶包括：大陸中央電視台、新華社、今日俄羅斯 (Russia Today)、俄營衞星通訊社(Sputnik)、伊朗國營電視台(Press TV)等官媒的專頁內容，受外國政府操控。

【4】 惡劣！美社群竟興起「佛洛伊德」挑戰 模仿致死畫面

美國年輕人之間竟然在社群網站發起了「佛洛伊德挑戰」，模仿佛洛伊德遭警方以膝壓頸的畫面並上傳至網站上，其中參與的年輕人多以白人為主，不僅再次引起公憤，更讓仍未平息的種族爭議火上加油，而各大社群媒體也立即封鎖了相關貼文。

【5】 佛洛伊德追思會前 多州改革執法程序

佛洛伊德遭白人警察壓頸致死，全美各地的示威已經促使許多州考慮立法改革警察執法程序和系統性的不平等。科羅拉多州禁止警方採取「鎖喉」手法；威斯康辛州提出警方使用最低致命武力原則的法案。

(中時電子報)