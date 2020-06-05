高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日投票，民進黨發表「罷韓聲明」，呼籲高雄市民踴躍出來投票。秘書長林錫耀更表示，萬一罷韓沒有過，支持者會回過頭來怪民進黨；對此，資深媒體人黃創夏直言，若罷韓失敗，憤怒的反韓民眾怒氣將反撲在民進黨身上！

黃創夏在《NOWnews今日新聞》的《名家論壇》專欄撰文表示，罷韓若過了，韓國瑜後續將起不了大作用。但若罷韓失敗，將如林錫耀所說，萬一罷韓沒有過，支持者的怒氣將會反撲民進黨的身上！

黃創夏表示，蔡英文會當選總統，是因為有太多人無法忍受韓國瑜。這可從總統大選的得票看出來，小英最總統得票共817萬票，但民進黨的政黨票只有481萬票，也就是說還有336萬票並沒有投給民進黨。這些票和韓國瑜的552加起來，共有888萬票是對民進黨執政有疑慮的選民。

黃創夏提醒民進黨，從6月7日起，沒有了「時中保護傘」和「國瑜遮羞布」，才是民進黨執政的開始。奉勸的執政民進黨，專心執政才是上策！

(中時電子報)