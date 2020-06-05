由於在新冠肺炎疫情大流行期間關閉大部分門市，美國最大服裝零售商Gap上季財報不如市場預期，且虧損逾9億美元，受此打擊，周四盤後股價下挫5.52%，報11.47美元。

Gap公布，第一財季（截至5月2日）營收年減43.2%，為21億美元，不如市場預期的23億美元。淨損9.32億美元，合每股虧損達2.51美元，遠超出市場預估的每股虧損81美分。該公司去年同期為淨利2.27億美元，合每股盈餘60美分。

Gap未公布同店銷售額，稱為了防疫，大部分門市自3月起暫時歇業，因此這個指標沒有意義。

不過Gap公布上季Gap品牌淨營收大減50%，Old Navy品牌淨營收下滑42%，Banana Republic品牌營收衰退47%，Athleta營收減8%。但4月網購營收成長「令人振奮」的40%，5月更成長逾1倍。

執行長Sonia Syngal表示，自5月初以來，逾1500家北美門市已經重新開業，復工進度優於原先預期，看好本月絕大多數門市都將恢復營業。基於當前的不確定性，Gap未提供營運展望。

(時報資訊)