台化(1326)今日舉辦股東會，董事長王文淵未現身，由副董事長洪福源親自主持，他表示，台化自疫情爆發之初，就對各廠區進行嚴格控管，故台化海內外廠區，包括越南，沒有發生任何一個病例自從疫情爆發以來，總裁王文淵也指示要留意「庫存控管」，台化在5月第二周的庫存損失已經轉正，另外，洪福源也說，台化也會關注在後疫情時代中任何商機的可能。

王文淵今日並未現身在股東會現場，洪福源會後接受採訪時就談到，自從新冠肺炎爆發以來，總裁就一直提示要注意庫存損失，儘管無法完全避免，但要試圖降低庫存，台化也一直在做，盡量控管庫存，目前5月第二周的庫存損失已經轉正，總裁一直在關注，每周都會一起討論。

洪福源表示，早在今年疫情爆發的1月22日，當時自己剛好在台化廠區內，從那時候開始台化就開始「超前佈署」，廠區配戴口罩，到今天為止，台化海內外包括越南廠區，沒有發生任何一個病例。

即將步入後疫情時代，洪福源表示，新冠肺炎發生後，在世界各國都蔓延持續中，冬天會是否會再來捲土重來這無法預估，會影響幾年也無法預估，但這確實會影響全世界公司營運，受到疫情導致市場需求產生變化。

他說當然也有一些廠商會受到好處，台化也有部分產品受益，但對整個台化還是受到影響，防疫生活會變成新常態，所以也存在新商機，台化要做的就是在未來幾年想辦法捉到新商機、強化自身的能力控制市佔率，目前看到的新商機主軸圍繞著居家辦公趨勢，帶動小家電需求，另外，還有就是防疫產品當然還是最重要，永久性的防疫，類似呼吸器等，也是可以關注的市場趨勢。

在新產能上，洪福源表示，今年苯酚市場因為搭上防疫，所以很樂觀，台化會擴產30~40萬噸，PIA(間苯二甲酸) 第三季也會有新產能開出，儘管預估一開始還是會比較辛苦，但相信以後市場的需求就會出來。

洪福源表示，新冠肺炎爆發時，產業第一個受傷的是原油，價格先滑落2成，4月時原油期貨更一直變成負逾30美元/桶，繼原油後再來就是上游石化產品受創，包括乙烯、丙烯等，以台化來說，目前看到的就是越南會比較辛苦，寧波則是恢復最快。

(時報資訊)