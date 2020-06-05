王品集團今(6／5)上午舉行年度股東常會，董事長陳正輝指出，去年開始關注台灣火鍋與燒肉市場，火鍋在台灣餐飲市場佔比最大，市場規模約190億、燒肉有90億，兩品類不僅後端供應鏈相同，廚藝也簡單、能快速連鎖。細數台灣王品旗下有超過100家門店是火鍋專賣店 (聚、石二鍋、12MINI、青花驕、和牛涮)，但這個數字還不夠。

王品股東常會由董事長陳正輝擔任主席，與執行長李森斌一同現身，此為陳正輝自2015年接任集團董事長一職後，邁入第6個年頭，他表示：「經營團隊努力讓王品的版圖持續擴大、穩定獲利、讓股東每年穩定配息，這是身為董事長的責任，也才對得起各位股東的支持。」

2019年王品集團合併營收162.3億元，稅後淨利3.55億元、EPS 4.77元，年增6％，也是陳正輝接任董事長以來的第二高峰。陳正輝指出，今年雖面臨新冠肺炎疫情，王品因領先業界、提前啟動「安心專案」高規格防疫措施，落實執行量體溫、戴口罩、勤洗手、定時酒精消毒等消毒程序，服務同仁胸前配戴「今日體溫」表，因此業績相對同業受到衝擊較小。

陳正輝透露，在集團充足的供應鏈支持，以及良好的經營經驗下，未來會在火鍋與燒肉市場加重布局，對業績將有很大幫助。像是去年10月開始籌備的「和牛涮」，2月試營運、3月正式開幕，5月即創下單店破千萬業績，反映高 CP 值的火鍋定位，備受消費大眾肯定外，也會加速展店腳步。另一塊成長動能則是小吃、麵點，今年已率先推出新品牌「薈麵點」，5月單店業績開紅盤達280萬，實不容易。

王品集團去年至今，營收主要影響來自大陸市場，除今年因疫情波及外，主受到「鵝夫人」拖累，「鵝夫人」是大陸王品首次跨入中餐的品牌，因對該品類市場不熟悉，內控管理出現問題，然而在團隊努力下，目前已重整得差不多，相信未來將持續好轉，也有助大陸業績的提升。

(中時 )