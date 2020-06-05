衛生福利部長陳時中日前到台中行銷，市長盧秀燕致贈裝滿20項在地好禮的「十全十美澎湃包」表達謝意。（盧金足攝）

「十全十美澎湃包」包含太陽餅、鳳梨酥、狀元糕、金磚米、梨山茶葉、一口烏魚子、排骨酥麵隨身包、頂級藝伎咖啡、原葉茶品、手工皂、乾洗手液等。（盧金足攝）

衛生福利部長陳時中日前到台中行銷，掀起「阿中部長」旋風，市長盧秀燕致贈裝滿20項在地好禮的「十全十美澎湃包」表達謝意，暴光後民眾爭相詢問，那裡可以買到澎湃包？市府5日限量開賣30份，馬上搶購售一空，後續民眾如對澎派包內容物品項有興趣，可直接向個別店家洽購，以行動支持台中店家。

經發局指出，回應民眾期待，市府特別協調台中市糕餅商業同業公會，集結原由各店家獨立販售的20項在地產品，以低於市價的「折扣價格」推出限量「十全十美澎湃包」。

內容包含太陽餅、鳳梨酥、狀元糕、金磚米、梨山茶葉、一口烏魚子、排骨酥麵隨身包、頂級藝伎咖啡、原葉茶品、手工皂、乾洗手液等，並以台中意象彩繪帆布袋包裝。

經發局表示，原本澎湃包自今日8時起至6月8日開放預購，沒想到第一天開賣2小時已全數秒殺，市府考量澎湃包品項皆由店家獨立販售，並藉由澎湃包方式達到宣傳效果，民眾如有喜歡的品項，後續可直接向店家購買，因此暫不考量澎湃包再加量，也感謝民眾支持。

(中時 )