農糧署表示，今年嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)對花卉產業衝擊大，內外銷同時受挫，相關大型活動也多半延後或停辦，減少花卉使用機會，造成國產花卉產銷壓力，影響花農生計，為此農委會與該署推動「花香祈福-建立宗教用花模式」、「溫馨贈愛-防疫醫療院所及藥局贈花與布置」、「便利購花-輔導零售通路上架花卉」等花卉振興措施，積極擴大國內用花需求，協助花農度過難關。相關活動陸續辦理中，詳情可參考農委會紓困與振興專區說明。

農糧署說明，這次花願列車「花現美好 綻放幸福」系列活動，結合國內花卉產業公協會團體力量，將國內盛產、出口規格的花卉產品分別於北中南戶外廣場與交通運輸站體等地辦理花卉展示，本次中部場次活動由台灣區花卉輸出業同業公會邀請國內傑出的花藝團隊，以文心蘭、蝴蝶蘭、腎藥蘭、百合等中部生產的主要切花，並搭配各式盆花草花襯托，結合熱氣球的裝置，佈置5個花卉同心圓，呈現立體層次的花毯，呼應「花現美好 綻放幸福」的主題，讓臺中再多一處不容錯過的美麗打卡點。

農糧署補充，花願列車系列活動6月份於臺北大安森林公園及花博公園設置玻璃療育花房，另於高雄愛河沿岸辦理大型花卉展示-南部場次(活動至6月7日)，並在高速公路東山、西湖、新營、西螺等休息站，以及臺鐵臺北站、臺中站、臺南站、新左營站等地佈置花卉裝飾藝術，以主動出擊方式將國產花卉的美介紹給國人認識。該署進一步說明，花願列車活動期間也將推出周末日快閃花卉園藝展售，讓民眾在欣賞國產優質花卉之餘，也可以購花回家妝點居家，期能以花療癒、刺激買氣，鼓勵民眾多買花多用花，營造生活美麗時光。

(工商 )