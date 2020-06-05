美股中概股、大陸電商二哥京東通過港交所上市聆訊，將在香港二次上市，並正式遞交初步招股書。外媒引述消息人士透露，京東將於5日開啟香港上市簿記建檔，將在6月18日上市，預計集資約234億港元。散戶認購期為6月8日至11日，6月11日定價。

香港信報報導，京東預計集資所得將用於投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創新，藉此進一步提升客戶體驗及提高營運效率。

京東2017年、2018年及2019年營收分別為人民幣（下同）3,623億元、4,620億元及5,769億元。2017年及2018年淨虧損分別為1,900萬元、28.01億元，2019年轉虧為盈，淨利為118.9億元。

2017年、2018年和2019年京東活躍用戶數分別為2.92億、3.05億與3.62億。截至2019年底，京東線上電商平台擁有超過27萬的第三方商家。

(工商 )