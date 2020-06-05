戴謙（左）今天接任崑山中學榮譽董事長和代理校長。（曹婷婷攝）

戴謙（左）喊出3個登頂計畫，其一是跟崑山科大策略聯盟。（曹婷婷攝）

前台灣中油董事長、前南臺科技大學校長戴謙，今天接任台南市私立崑山中學榮譽董事長兼代理校長，他喊出3個登頂計畫，包括幼兒園全英、小學全英學習及技職與崑山科大策略聯盟，幼兒園8月招生、將招4班，全英中小學預計110年學年度招生，他坦言，一開始是拒絕的，後來思索在南臺任內曾有機會打造全英中學卻胎死腹中，「人生70才開始，這是圓一個夢！」希望今天成為崑山中學蛻變的起點。

崑山中學全盛時期有5、6000位學生，更是台南市區第二大校，但2013年爆發教師減薪風波，2015年董事長吳柏喬涉淘空校產被判刑，招生、財務雙雙陷困難，全校僅剩300多人，國中跟高中部各僅6人，今年確定高中部將不招生，只剩高職、國中招生，轉型主攻雙語學校，朝非實驗型態中學規畫並已提出申請，預計110年度招生。

71歲戴謙接掌瀕臨退場的崑山中學，外界頗感驚訝，但崑山董事會和教育界看好他的光環與人脈。戴謙今天的接任典禮，包括新竹縣長、南科管理局及教育界多人出席，他感性說，走過人生70年歲月，自己始終一步一腳印，「今天踏出新的腳步，我以過去人生背書，登頂從此時此刻開始！」

他說，自己是不自量力答應這事，「但我欠賴副總統一個雙語學校」，戴謙說，台南每天有4部遊覽車載孩子去高雄上雙語學校，時任台南市長的賴清德希望他去成功國中執行全英中學，南臺科大董事會同意，但面臨國中反彈，最後胎死腹中；後來，賴找他幫忙做高鐵3公頃土地BOT、斥資7億元打造國際雙語學校，後來也未能成形。

他說，崑山中學要翻轉、台南需要雙語學校，起初崑山中學董事長吳政翰找他接，他拒絕，思索一番最後決定接下，「台南有全英小學的話，家長不必舟車勞頓，」他想笑說，大膽做了這個嘗試，希望大家不要期望太深，雖然很艱難，但他會以過去人生紀錄宣示決心。

面對崑山中學欠薪風波，戴謙說，他上任後絕不逃避，該解決面對就面對；吳政翰強調，已跟教職員協商好，今年3月起也正常給薪，接下來還有招募新血，期待在戴謙校長帶領下，讓崑山中學翻轉。

(中時 )