嘉義鐵路警察李承翰去年值勤遭刺身亡，鄭姓兇嫌一審法官被判無罪，李承翰父親不滿上訴，沒想到事隔36天後，卻因長期鬱悶吐血身亡，對此名嘴狄志為表示一早看到此噩耗感到心痛，難以想像若換成是他將如何承受椎心之痛？

名嘴狄志為表示李承翰因公殉職，讓父親忍受喪子之痛，未料兇嫌罹患思覺失調症被判無罪，更讓他終日鬱鬱寡歡吐血身亡，不禁感嘆：「這個世界到底怎麼惹」，直言換成自己ㄧ樣是難以承受之重，而他也提出現在殺人只要有病就能免死免罪，根本是拿病當免死金牌，恐將成為社會不定時炸彈，讓悲劇一再上演，怒斥：「惡意殺人不該償命嗎」。

對此網友也紛紛留言痛批司法：「 現在台灣司法真的問題很大，壞人永遠都沒事」、「難過這社會真的生病了嗎？司法還沒睡醒是嗎」、「看了好難過喔！希望李媽媽要堅強」、「只剩下李媽媽獨自面對，法官請您看清楚」。

(中時電子報)