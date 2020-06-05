羅浚濱／竹縣報導

新冠肺炎疫情帶動遠距辦公、線上教學及網路購物，人們對5G的需求更迫切，工研院發表全球首創的「積層式3D線路技術」，導入廣達電腦成功開發「超薄多天線高屏占比窄邊框筆電」，此項技術預估每年將可帶動1千億產值，催化台灣5G產業進軍國際市場。

工研院機械所所長胡竹生指出，「積層式3D線路技術」具備「細線寬」、「立體多層」及「多材質應用」三大特色，符合5G產品輕薄的需求，讓電路從平面單層往立體多層發展，且能在玻璃、陶瓷及金屬等材質製作電路，改善過往僅能在塑膠材質製作的窘境，將能大幅提升產業競爭力，協助產業掌握5G商機。

工研院與廣達電腦合作，運用「積層式3D線路技術」，開發出「超薄多天線高屏占比窄邊框筆電」。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

「積層式3D線路技術」可在微小電路板畫出更細、更多的電路，符合5G產品輕薄的需求。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

「積層式3D線路技術」能在3D曲面製作立體多層電路，解決電路布局面積不夠的問題。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

胡竹生並說，「積層式3D線路技術」大幅縮小天線面積逾60％，讓3C產品容納更多天線，如以前筆電只能放2隻天線，這次與廣達合作的筆電，內部可放12隻天線，開發筆電實現多天線、高速率的革新產品，搶攻市場。

廣達電腦研發中心副總經理許家榮表示，與工研院共同開發結合金屬機殼的5G多天線通訊系統，可運用在筆電與平板等產品，金屬質感外觀與窄邊框全螢幕視覺，能滿足消費者的需求，同時符合高性能的無線通訊品質，創造產品價值也提升產業競爭力。

工研院已與廣達、宏葉新技、連展、霖昱、盛聚等成立「Gbps高屏占比高速傳輸終端裝置」聯盟，發展次世代高屏占比高速傳輸筆電，為台灣廠商在5G市場搶得先機，每年可望帶動產業創造1千億元以上產值。

(中時 )