亞系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，看好聯發科在大陸5G市場潛在商機龐大，一口氣將目標價由311元調升到675元，是繼日前有美系外資送上600元目標價後，現階段外資圈最高目標價，評等也調升到「買進」。

亞系外資表示，原先看好美國出手打華為將為聯發科帶來轉單效應，可以拉升聯發科2021年每股盈餘21%，但是現在隨著華為禁令實施時間較預期早，加上聯發科在5G智慧型手機市場滲透率提高，預計聯發科的獲利將再進一步成長，將聯發科目標價由311元一口氣調升到675元，是現階段外資圈最高目標價，評等也由「持有」調高至「買進」。

亞系外資認為，先前太過於保守看待聯發科今年下半年，已經將今明年聯發科5G晶片出貨量預估由原先預估2300萬顆、5200萬顆分別調高到7000萬顆、1.7億顆，並預估聯發科2021年將拿下華為5G晶片訂單60%，在大陸智慧型手機市占將高達60%，也調高聯發科2020年、2021年每股盈餘預估，幅度分別為23.9%、63.2%達21.44元、30.66元。

亞系外資進一步表示，美中關係緊繃，現階段聯發科能否順利出貨給華為還存在不確定性，但聯發科仍可望受惠於供貨給其他大陸品牌智慧機，包括OPPO、vivo，故就算到時華為轉單不如預期，假設聯發科2021年僅取得華為5G晶片訂單30%，但明年5G SoC(系統單晶片)出貨仍可望達到1.4億顆，預估如果聯發科在大陸5G智慧型手機市占只有40%，則明年5G晶片出貨仍將達到1.16億顆。

(時報資訊)