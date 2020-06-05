國際油價西德州原油及布蘭特原油價格，均從4月間的低點強彈1倍以上，帶動近期紡織中、上游股價反彈，預期油價續攻堅，則相關受惠股可望展開波段反彈行情。早盤紡織中、上游個股包括力麗(1444)、力鵬(1447)、集盛(1455)和聚隆(1466)等股價均表現優於大盤。

近期紡織股的利多不斷，各國陸續解封運動賽事重啟，口罩出口解禁以及國際油價反彈等；在眾利多下，紡織類股已經站回半年線，向上挑戰年線反壓。

今早紡織股反彈指標力鵬和力麗，其中力麗受惠於瓶用聚酯粒的需求增加，6月已經開台委外代工，有助挹注當月營收。進入夏季，飲料包裝等需求增加，拉高瓶用聚酯粒需求。力麗發言人陳漢卿認為，除了瓶用聚酯粒外，6月後各國陸續解封，有助成衣的庫存消化，因此，待庫存消化一段時間後，就會引發一波因中、上游停工太久的爆發性急單。

至於4月以來原油價格反彈對加工絲等的價格是否有帶動效果？陳漢卿認為，油價反彈一倍，尼龍、CPL、EG等價格反彈約僅1成，但只要油價維持在緩漲的趨勢上，未來紡織需求端的拉動，對加工絲和尼龍業者而言，仍是受惠的。

如興近期獲外資加碼卡位，今早盤中一度站上漲停價。如興日前攜手台灣新創公司NTX，發表以冷轉印牛仔褲技術，製程減少93%的用水、省下40%染料，將產品良率提升至98%，生產週期更可以由原本4個月大幅縮短至2個月，讓營運更具彈性，資金效率提升。

如興與NTX歷時2年研究，將NTX Cooltrans（冷轉印）技術運用在布料上，能印棉布、燈心絨、回收聚酯等材質，改變百年既定的牛仔褲製程，原本製程要用一大缸染色，還要把布拿起來乾燥、等待氧化才知道最後有沒有染成功。運用冷轉印，一台機器就能將胚布染整、縫製、水洗製程簡化。此外，如興也在柬埔寨增設口罩、隔離衣產能，目前有一台口罩機上線量產、一個月300萬片，將陸續導入9台生產。

(時報資訊)