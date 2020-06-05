隨著疫情席捲全球，全球醫療人力問題成為矚目焦點。資策會資策會產業情報研究所(MIC)表示，在人類平均壽命與照護品質要求不斷提升之下，全球醫療人力缺口將越來越明顯。資深產業分析師吳駿驊表示，醫療導入AI是與人類共同協作，釋放出醫護人力而非取代之，而目前AI醫療健康發展雖然仍以「臨床診療」為核心，但其實多個健康照護的次領域都快速採用AI技術，特別是經歷2020年全球肺炎疫情，過去資源比重被輕忽的公共衛生次領域又重新獲得重視，其AI技術包含疾病預測與預防、流行病源基因演化路徑等。

針對AI醫療健康發展，資策會MIC資深產業分析師吳駿驊表示，臺灣廠商主要可思考三大機會：一，過去醫療核心臨床領域被國際大廠把持，現在利用AI破壞式創新，臺灣廠商將有機會從醫療周圍次領域，找尋機會進入核心。二，國內ICT業者可透過與AI醫療新創業者的合作，共同打造醫院解決方案，利用產業競合關係取得有利位置。三，可預期「精準健康」需求將帶來新商機，業者不妨由消費性電子產品出發，發展數據收集與分析相關軟硬體產品。

醫療產業已來到不得不數位轉型的路口，資策會MIC表示，四大轉型趨勢包含「以病患為中心」，如發展個人化、精準醫學；「提升醫護能量」，如透過機器人分擔工作、模擬訓練提升經驗、自動化釋出時間；「優化臨床流程」，利用智慧科技協助工作分流，如AI輔助決策性工作、智慧導診；「整合社區照護」，如居家生理監控，讓醫療走出醫院。不過想轉型成功，須先擁有良好的通訊品質，5G特性為大頻寬、低延遲、大連結，也因此成為醫療數位轉型最關鍵的催化劑。

資策會MIC指出，5G智慧醫療有六大潛力應用，國內ICT業者可多加留意，包含「遠距生理監控、醫療物流機器人、AR手術導航系統、手持行動超音波、遠距醫療推車、數位五官鏡遠距診療」。觀測疫情也為5G智慧醫療帶來試煉機會，主要聚焦在「遠距會診」，以及為了減少醫護人員感染風險，透過「醫療服務機器人」與「醫療穿戴裝置」監控與照護病患。在疫情推波下，遠距醫療、居家醫療與社區照護預期將首先落地實現，下一個階段可注意醫院專網，由於醫院導入智慧應用需配合高品質與資安的網路，醫院專網是未來不可迴避的趨勢。

(時報資訊)