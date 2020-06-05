在香港步入政治不確定因素之後，主要金融競爭對手新加坡正在搶下更多區域金融優勢。

新加坡央行新數據顯示，非(當地)居民的帳戶流向本國銀行的存款金額在四月份上升44%，來到新紀錄的621.4億新元(約合443.7億美元)，為連續第四個月上漲。

非(當地)居民的存款包括個人和企業資金，其註冊地是在新加坡以外。

該項的存款金額在過去一年中，除了其中一個月，其餘月份皆增加上揚。推究原因為香港過去一年的不安社會情勢。

新加坡金融管理局表示，自2019年中以來，包括香港在內的非(當地)居民，其流入新加坡的資金普遍增加。

資料還顯示了新加坡國內銀行的外幣存款金額，在四月來到新紀錄的270億新元(約193億美元)，年增約四倍，外幣存款金額在今年的前四個月幾乎年增200%。

分析師認為，只要地區不確定性持續存在，流入新加坡的避險資金就應該會持續增加。

(時報資訊)