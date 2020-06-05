針對6月6日罷免投票，高巿府警察局長李永癸5日在巿議會備詢表示，每個投票所沿習以往，1個警力、1個民力，動用1823個民力，本來向中央申請15個分隊600人，警政署也決定調派1400人支援，所以會重新再規畫，做最嚴密部署。

李永癸指出，6月6日的投票勤務，本來沒有民力支援，後來爭取到經費，所以每個投開票所沿習以往，維持1個警力、1個民力。除動用1823個民力，還有機動事故處理小組，針對指派區域搜巡，一發現有狀況，馬上處理。

此外，高巿警所轄17個分局，除了本身的警力以外，本來已向中央申請15個分隊共600人支援，但稍早警政署已決定調派1400人。因此會針對現有的警力配署，重新再規畫，做最嚴密部署，在明天的罷免投票做最好的準備。

至於法律的適用，李永癸也提到，6月3日高雄、橋頭兩個地檢署已經共同發布新聞，針對投開票所裡面、30公尺以內、30公尺以外等各種可能發生的狀況，律定標準的作業程序，警方會按照各項律定的法令來嚴格執法。

另外，高雄、橋頭兩地檢署檢察官，也會在6月6日罷免投票當天駐點各分局，一有問題，或要個案認定，隨時都可跟檢察官報告，檢察官會統一指揮。至於今晚的罷韓遊行，除了轄區新興分局，保大也會支援40人維持秩序安全。

(中時 )