宏達電(HTC)久違的新手機要來了嗎？先前幾度曝光過，疑似名稱為 HTC Desire 20 Pro 的新手機，又有最新資訊被揭露。此外，這款手機也已經通過了國家通訊委員會(NCC)的認證，代表已經取得了能在台上市的門票，或許不久之後就將正式推出。

近日有不少關於 HTC Desire 20 Pro 的資訊曝光。包含《Mysmartprice》網站在 Google Play Support 頁面中發現了新機資訊，規格表指出採用了高通 Snapdragon 665 處理器，搭配 6GB RAM。這一款手機很有可能是 HTC 首款直接搭載 Andorid 10 的手機。

外媒在 Google Play Support 網頁發現了 HTC Desire 20 Pro 的蹤跡。(摘自Mysmartprice)

另外，NCC 資料庫中也被發現一款型號為 2Q9J100 的機種。其型號跟 Geekbench 跑分網站中的型號為 2Q9J10000 的機種十分接近。此機種在 Geekbench 跑分結果中，單核心項目、多核心項目各取得 312、1367 分的成績。

代號為 2Q9J10000 的 HTC 新機 Geekbench 跑分結果。(摘自 Geekbench 網站)

除了這些資訊之外，根據爆料達人 Evan Blass (@evleaks)先前分享過的產品設計圖，HTC Desire 20 Pro 很可能採用挖孔螢幕的設計，在螢幕左上角設置前置鏡頭。螢幕解析度可能是 1,080 x 2,340 畫素，推估尺寸約是 6.5 吋。搭配後置指紋辨識，背面的相機設計可能跟小米 10 很接近(相機模組位在背面的左上角)。

除了這一款中階機種外，《ePrice比價王》網站先前也根據線報指出，HTC 第一款 5G 手機有機會在今年 7 月登場。今年 7 月預計中華電信、遠傳電信的 5G 服務都有望先後開台。搭上這一波 5G 商用潮，預計將有不少 5G 手機接連推出。你準備好要升級了嗎？

(科技)