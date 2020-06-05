大陸上海1名冷血未姓男子，2016年與楊姓美女妻子爭生爭執，在家中掐死妻子後，放進冷凍櫃冰屍105天，期間還不斷用老婆的手機傳訊息給親友，企圖製造妻子仍在世假象，直到妻子的爸爸快到60歲大壽時，才自知紙包不住火自首，1審被依故意殺人罪判處死刑，上訴2審高院維持原判，昨（4）天執行死刑。

據陸媒報導，朱男殺害妻子冰屍105天期間，將妻子的支付寶帳戶裡的4.5萬人民幣（約18.9萬元新台幣）納為己有，還用妻子信用卡到韓國、海南島、南京等各地玩樂，甚至用妻子的身分證與女子到酒店開房間。

殺妻冰屍105天之後，因為楊女的父親60歲大壽即將來臨，在紙包不住火的狀況下，朱男才前往警局自首，上海二中院2018年以故意殺人罪判處朱男死刑，朱男不服上訴。

楊儷萍長相清秀漂亮 。（圖／翻攝自微博）

上海高院認為，朱男雖投案自首，卻始終否認預謀殺人，不足以從輕處罰，故維持死刑原判。上海市第二中級人民法院4日公告，已依法對故意殺人犯的朱男執行死刑。楊女的父親得知後表示：「這一天已經等很久了，會去女兒的墳前把這個消息告訴她」。

(中時電子報)