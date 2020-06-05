國中教育會考5日寄成績單，由於本周二（2日）已經公布國英社自4科的答對題數及等級標示對照表，5日則公布數學及寫作得分情況。今年會考數學非選題2題抱蛋分別是33.81%及40.38%，國文寫作0級分2986人占1.45%；另外比較7年來各科各等級人數比例變化，今年英語由於疫情而沒有考聽力，「精熟」人數比率是過去7年來最高，自然科則是4年來最低。

台師大心測中心主任陳柏熹表示，會考數學科由於有非選擇題採加權分數，今年必須達78.46分以上才能達精熟等級。

統計今年會考各科「精熟」人數，約占15.71%至25.86%，「基礎」人數約占47.40%至66.17%，「待加強」人數約占13.28%至27.63%。各科精熟比例緩步增加，又以英語25.86%特別明顯，主要是因為今年沒考聽力；國文20.55%、數學22.37%、社會20.28%都比去年高；僅自然15.71%比去年低。

比較7年來各科各等級人數比例變化，民國103年到109年英語科精熟等級增加8.9%、數學科增加5.9%，成績最佳；國文增加4.1%、社會增加3.8%次之；自然增加1.3%增幅最小。陳柏熹表示，精熟比例一直往上升，主要是各校逐漸了解題型；心測中心也提供學力監控報告給學校，加強學生較弱的部分，讓學校慢慢可以獲得回饋；此外心測中心也投入很多資源在英文和數學「待加強」考生，「目前看來是有一些成效。」

媒體問及今年會考國文寫作和數學非選抱蛋的人數也是滿高，今年會考數學非選題2題抱蛋分別是33.81%及40.38%，國文寫作0級分2986人占1.45%。陳柏熹表示，不想做答也許不是能力，而是心理問題，考生可能認為「不需要這個分數也可以讀到學校」。

(旺報 )