鐵警李承翰父親李增文昨晚驟逝，今天上午，李承翰92歲高齡的阿嬤來到靈堂，一時無法接受短時間內失去孫子跟兒子，一路痛哭喊著「我的心肝兒子啊」，走進靈堂看而最後一面，最後家屬擔心她體力不支，攙扶著離開靈堂。

李承翰阿嬤參加愛孫告別式時，獨自坐在第一排默默看著孫子照片。(中時資料庫)

李承翰遇刺部性殉職後，不僅李承翰父母陷入愁雲慘霧的悲痛心境，如今李承翰父親也驟然病逝，李家2位女性，獨自面對連番打擊與傷痛，卻仍努力面對司法困境，努力替自己兒孫討回公理正義，女性與母性的光輝與大愛，在2人身上嶄露無遺，令人動容。

李家因為只有李承翰一個孫子，而且是多年來求神問卜，好不容易才得來的金孫，讓李承翰備受寵愛，尤其是阿嬤更是寵愛有加，與孫子感情極度深厚，李承翰有休假及有空時，也都是著阿嬤。

回顧2019年7月3日，李承翰遇害當天，他的父母最擔心的就是已經高齡91歲的阿嬤無法承受噩耗，始終不敢將孫子的死訊告知，直到一個星期後，才讓阿嬤知道這個讓她難以承受的訊息。

得知愛孫殉職，阿嬤終日以淚洗面，半個月後，仍堅持拄著拐杖，忍痛參加愛孫告別式，當參加告別式的人哭成一團，但坐在第一排的阿嬤，卻忍著傷痛，默默地望著靈堂上孫子遺照，強忍眼淚的堅毅態度，讓現場人士動容。

未料厄運接踵而至，後續官司的不順遂，讓阿嬤的愛而，李承翰的父親李增文中日鬱悶不樂，導致胃疾復發，終於在外交的身心交迫下，併發大量胃出血吐血病逝，一年內接連喪失愛孫與愛兒，李承翰的阿嬤仍堅強承受，展現出來的母性光輝，無不讓人看了動容落淚。

(中時電子報)