因銷帳假發票引爆前總統陳水扁國務機要費貪汙案的「臺灣紅」負責人李慧芬，被借錢給她的李姓友人控告，她與前夫邱獻章的離婚分產官司最後可分配資產竟然「歸零」，涉嫌詐欺及毀損債權，臺北地檢署偵查後，認定李、邱2人的分產官司打了10年，還因此家破人亡，沒有詐欺及毀損債權的主觀犯意，5日將2人不起訴處分。

檢方調查，李慧芬2010年間持澳洲法院判決她與前夫邱獻章離婚分產，邱須給付當時約合臺幣3.6億元的勝訴判決，到臺北地院提告邱獻章請求付錢，期間包括邱的父親主張兒子欠他5億多元債權，雙方因而衍生纏訟10年的民、刑事訴訟，李、邱2人的孩子並在澳洲輕生，雙方最後以3000萬元臺幣達成和解。

邱獻章與李慧芬和解後，邱的債權銀行向他追討債務，並向法院聲請強制執行，已經和解的李慧芬再度出面主張參與分配，卻被邱獻章提出分配表異議之訴，最後李慧芬先前的和解失效，從邱獻章處只取得100萬元臺幣。

不過，借了360萬元臺幣給李慧芬的李姓友人卻認為，李對邱的債權從最初的3.6億元「縮水」到3000萬元再到「歸零」，認為自己的債權因此難保，2人涉及詐欺及毀損債權，向北檢提告。

檢方調查李慧芬的爭產訴訟與最後結果，認定官司纏訟造成李的家破人亡，沒有詐欺及毀損債權的主觀犯意，邱獻章與李慧芬是爭產官司的敵對雙方，也沒有配合犯罪的故意，因此依罪證不足將李、邱2人不起訴處分。

(中時 )