曾國城、巴鈺5日主持衛視中文台《一袋女王》，曾國城近日忙與許瑋甯、王琄、姚坤君總排果陀劇場《我的大老婆》，他提及5月30日總排3天，北中南10場巡演的票已賣出9成，「是一般座位，不是梅花座，幸好台灣防疫做很好。」提到副業曾拌麵的業績，他笑稱原本到了每年2至3月業績相較其他月分較淡，這次反而因為疫情，成長一到兩成。

曾國城表示：「之前就有備貨，這一波疫情銷售不錯。」副業經營穩定，是否轉戰實體店面？他坦言，「還在計畫中，我們從餐飲轉食品，若要再回去做餐飲，要有很清楚的盤算。做了十年，餐飲要真的有賺錢，才能經營長久，非常不容易。」他認為食品相較單純，只要維持好品質，生意自然上門。

阿緯投身網路電商。（衛視中文台提供）

提到餐廳經營，曾國城非常有感，「店頭生意，要維持各種軟硬體，是跟好多人的生意。」他也讚節目來賓阿緯轉戰電商網路經營有成，「電商是趨勢，港式飲茶蝦餃就是他的強項，變成水餃是合理轉變，只是皮不一樣。」阿緯聞言相當開心。

(中時 )