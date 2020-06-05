烏克蘭1日發生一起殺人命案，45納塔利婭（Natalia）全身是血坐在木椅上享用咖啡、抽菸，而不遠處有一具被肢解的屍體，幾乎血肉模糊，畫面非常恐怖。警方表示，已將納塔利婭的女兒安置在孤兒院，至於納塔利婭的殺人動機，還要調查釐清，全案依謀殺罪偵辦。

根據《TheSun》報導，納塔利婭（Natalia）喝醉酒後與友人瓦希里（Vasily）發生口角，沒想到居然拿菜刀往對方的頭劈下去，造成他頭皮被削掉；更恐怖的是，納塔利婭接著猛砍好幾次，把屍體砍到幾乎血肉模糊，現場充滿濃濃血腥味，滿地是血。

警方到場後發現，納塔利婭神態自若的坐在木椅上喝咖啡、抽菸，好像什麼事情都沒發生，令人傻眼。她甚至冷靜地告訴警方，為了避免瓦希里發出聲音，還塞了麵包在他的嘴巴裡。經過初步相驗，法醫在瓦希里的頭部與身體上發現，有數10刀傷痕，且在瓦希里被削下頭皮後，人還活著。

鄰居透露，納塔利婭近期有酗酒問題，不排除精神出現狀況。警方則表示，已將納塔利婭送至精神病院檢查有無精神病，至於她的女兒被安置到孤兒院，並且接受心理輔導。

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(中時電子報)