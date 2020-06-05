大成(1210)今日舉行股東會，對於未來股利政策是否延續高股息的決定，董事長韓家宇說，今年是覺得現金流還夠所以配發2.2元，未來要看競爭力，不代表以後都朝這方向進行，未來若是蛋、麵粉業務要擴大的話，對高股息政策還需要再考慮。今年大成首季獲利維持高檔水準，韓家宇說，感覺公司競爭力還不錯，期待與日本合作的蛋品及麵粉業務出現爆發力，預期蛋品效益將會較快的顯現出來。

疫情逐漸淡化，台灣對肉及蛋的需求增加當中，大成認為價格將會漸漸持穩。受到疫情影響下，前5月台灣進口豬肉量比去年同期約減少一半，豬價審慎樂觀；白肉雞進口量和去年差不多，但市場需求有微幅增加，價格維持審慎樂觀；至於土雞肉表現，價格才漸漸上來，但夏天來臨需求量又下降價格變低。

大成今年預估銷售數量方面，飼料2,915,000噸，肉品(白肉雞+土雞)378,500噸、大宗物資484,000噸。大成董事長韓家宇表示，大成長期以來專注於畜產及水產飼料、肉品相關產業及餐飲品牌之發展。完全飼料及電宰白肉雞市場市佔率均已領先同業。除追求銷售量的成長外，在飼料品質的改善及各產品的嚴格把關，真正自源頭做起為消費者的健康努力；並針對各地環境及動物成長需求，投入生物科技領域，研發出眾多適合動物營養的生技產品。在蛋品方面將配合政府推動洗選蛋政策，從飼料營養全方位監控、雞場飼養管理、蛋雞固定檢疫、定期抽驗雞蛋品質及真成品檢驗並配合專業冷鏈物流，期許提供優質蛋品至末端客戶。

(時報資訊)