中國需求減少，周四國際鐵礦石跌逾2%；因市場預計中國在疫情期間需求可能減少，打壓周四鐵礦石下跌超過2%，但專家評估鐵礦石主要生產國巴西肺炎疫情竄升，未來產量可能減少，再加上中國基礎建設需求超出預期，因此鐵礦石前景看漲。

昨日(4日) 62%國際鐵礦石價跌1.6美元，報每公噸99.2美元；65%國際鐵礦石價漲0.05美元，報每公噸114.85美元；58%國際鐵礦石價跌2.65美元，報每公噸88.25美元。(商品行情網)

(時報資訊)