《商情》中國需求減少 周四國際鐵礦石跌逾2％ 12:502020/06/05 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國需求減少，周四國際鐵礦石跌逾2%；因市場預計中國在疫情期間需求可能減少，打壓周四鐵礦石下跌超過2%，但專家評估鐵礦石主要生產國巴西肺炎疫情竄升，未來產量可能減少，再加上中國基礎建設需求超出預期，因此鐵礦石前景看漲。 昨日(4日) 62%國際鐵礦石價跌1.6美元，報每公噸99.2美元；65%國際鐵礦石價漲0.05美元，報每公噸114.85美元；58%國際鐵礦石價跌2.65美元，報每公噸88.25美元。(商品行情網) (時報資訊) #鐵礦石 #中國 #跌逾 #價跌 #周四 也許您會感興趣 財經熱門新聞 驚！10億美元巨量拋售突湧現 現貨黃金狂洩23美元 - 財經 美航空股逆天！巴菲特逃命後就…輸了 - 財經 華為活路確定斷了？ 陸晶圓代工龍頭揭真相 - 即時 陸龍頭廠爆料救不了華為！驚揭2大殘酷內幕 - 即時 大灑幣時代！傳川普要再砸29兆元救市 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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