彩晶(6116)今天召開股東常會，除承認108年度營業報告書暨財務報表案，並通過不發放股利，另外，通過擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。彩晶指出，今年受到疫情影響，加上第1季為傳統淡季，車載、穿戴式及手機出貨下滑，不過，車載逐步回溫，平板第2季需求不弱，第2季產能利用率回到90％以上，第2季表現會比第1季好。

彩晶第1季營收34.16億元，年增4.7％，營業損失2.43億元，稅後淨損1.86億元，連續兩季虧損，每股虧損0.06元。公司表示，今年第1季原本是傳統淡季，加上設備改造、產能下修，首季表現不佳。不過，第2季投片量可達12萬片，恢復正常產能水準。

過去彩晶的產品線曾經聚焦在消費應用市場，包括手機面板、平板裝置面板、桌上型監視器面板，不過，因競爭激烈，彩晶聚焦在車載、工控、穿戴等其他非消費性/利基應用面板。

2019年手機營收比重由過去60％降至48％，希望未來能降至30～35％，車載營收2019年占比30％，今年因疫情影響，導致全球車市低迷，車載產品到5月仍低於去年同期水準，但彩晶車載營收下滑幅度比大陸及歐洲整體車市下滑幅度還低，主要努力耕耘還有基礎的訂單，全年希望維持30％比重。

彩晶也在穿戴產品耕耘多年，市占率在全球排名數一數二。公司認為，消費者越來越重視運動，除了要心跳、血氧濃度、甚至有FDA認證，應用面還相當廣泛，因此，還有很多創新正在開發，像是睡眠中止症、監控流行病擴散、預防或示警。美國品牌大廠還會結合保險、醫療體系發展，彩晶也積極做產能布局，去年穿戴式營收占比6％，今年上半年也受到疫情影響，營收下滑10％，但預期下半年會開始成長，穿戴應用面板彩晶去年出貨1.5億支，今年上看2.5億支。

(時報資訊)