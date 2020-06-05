資策會產業情報研究所（MIC）從開放銀行發展及監理科技切入，觀察金融科技（FinTech）產業發展趨勢，認為技術安全及風險管理為台灣開放銀行邁入第二階段的關鍵要素，監理科技發展則可強化對「數據管理」的應用布局，後續可注意3大關鍵議題。

資策會MIC表示，未來金融服務的主要使用者是「數位原住民」，將影響金融服務的樣態、模式、管道與場景設計，開放銀行提供全盤改變的契機。資深產業分析師李震華指出，目前銀行提供的API仍以帳戶資訊存取與支付連接為主，應用多樣性還有待開發。

不過，李震華認為，全球開放銀行發展意願高，不少大型與中小型金融機構均投入開放銀行開發，顯示開放銀行已成為未來趨勢。進一步觀測目前領先群國家的立法態度與推動模式，多數是以官方主導建立架構與標準，形態以鼓勵開放作法為主。

資策會MIC指出，台灣正邁入開放銀行第二階段「帳戶資訊」，加強技術與安控要求為此階段的發展關鍵，必須達到金融機構與第三方服務業者雙方介接技術的一致性與合規，才可能進一步談論第三階段的「交易整合」。李震華認為，安全與風險管理將是關鍵議題。

李震華指出，「數據管理」需考量潛在資料洩漏、API存取漏洞，跨業合作如何設計資料共享與保護治理原則的「合作責任」，開放API模式可能導致危害自邊際入侵核心系統的「資訊安全」問題，以及因應新的資料共享運作，需要新的「詐欺監控」做法。

監理科技部分，產業分析師黃仕杰指出，全球監理科技發展仍屬啟發階段，全球監理機關及台灣監理科技發展的技術布局，均首重「數據蒐集」。不過，因應國際對洗錢防制與打擊資助恐怖主義（AML/CFT）的要求，不正當行為的監理科技應用亦有需求。

黃仕杰建議，國內金融機構可持續強化對數據管理的應用布局，並指出未來台灣監理科技發展，將有3大關鍵議題值得注意。首先，隨著台灣開放銀行邁入第二階段，監理科技公司將面臨合規性問題，與技術責任釐清的挑戰。

其次，除了金融機構須因應不同國家或地區的監管要求，若無合規性管理，最終將影響內外部監管與合作。最後，相較於大型金融機構，國內金融科技新創公司更易出現軟硬體設備不完備問題，面對未來國內或跨境監管，可能面臨新技術應用成本與收益分配不均挑戰。

(時報資訊)