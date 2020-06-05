中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會。(中時電子報臉書直播)

中央流行疫情指揮中心今日表示，國內無新增病例，已連續54天無土本病例，指揮官陳時中表示， 目前國內累計443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，429人解除隔離，其餘持續住院隔離中，本土狀況相當穩定，大家還是要做好防疫新生活，要維持社交距離，若不能維持社交距離，就要戴口罩，這好像唸經一樣，每天唸，希望民眾能遵守，建立好防疫防線。

根據指揮中心統計，全球累計6,611,220例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,904,337例、巴西584,665例、俄羅斯441,108例、英國281,661例及西班牙240,660例為多；病例中389,219例死亡，以美國109,615例、英國39,904例、義大利33,689例、巴西32,548例及法國29,065例為多。

(中時電子報)