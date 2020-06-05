罷免前夕，高雄市長韓國瑜照跑市政行程，在記者會前接見與會來賓。（林宏聰攝）

罷免高雄市長韓國瑜6日即將投票，在民進黨強力動員下，眼看很有機會跨過四分之一門檻，韓國瑜心情如何？本報記者5日上午在市府獨家巧遇韓國瑜，問他是否擔心團隊若突然解職，接下來防汛恐怕出現空窗期，他說，汛期來臨加上登革熱，接下來的挑戰確實很需要努力維持成果，高市府團隊真的很拚，「只要對得起自己良心，相信會得到公正評價」。

罷韓團體抨擊韓國瑜用盡心機「反罷韓」，然而近韓人士觀察，韓國瑜及團隊對於罷免案真的如同答辯書引用的《心經》所述「心無罣礙」，最後關頭絲毫沒打算與罷韓團體對戰。

據了解，前幾天韓國瑜請核心幕僚吃飯，到高雄一家老字號台菜餐廳，飯後老闆來打招呼，韓國瑜豎起大拇指，稱讚「菜實在太好吃，讓我連罷韓都忘記了！」此外，他招呼同桌幕僚吃飯時，也毫不避諱開玩笑說，「大家多吃一點，說不定下次吃飯我們就不是市府團隊啦」，態度非常坦率。

投票前夕，韓國瑜5日依然安排滿滿行程，除了私下接見民間團體外，另3個公開行程分別關心年輕人就業、觀光行銷及路燈汰換，且為了讓工務局人員有時間吃晚餐，特地將視察行程延後到晚上9點半，本報記者剛好在韓跑行程空檔巧遇，簡短提問，6月到9月是颱風又是汛期，加上夏季的登革熱挑戰，若團隊突然全部解職，市長是否擔心高雄的防災出現空窗？

韓國瑜回答，團隊不只要苦民所苦，更要解民所苦，接下來的3個月間，颱風汛期將屆、又有登革熱防治工作，這個時候需要團隊穩定努力維持成果。

他說，包括登格熱、新冠肺炎疫情，今年到6月為止，高雄本土病例都是零，維持得相當不錯，「我們這個團隊真的很拚，只要對得起自己良心，相信會得到公正評價」。

高市新聞局長鄭照新上午回覆媒體提問時表示，市長對於市政非常關注，全心在市政充滿活力及動力，至於投票結果則交由高雄市民決定，他會表達尊重。市長的理念跟堅持是，無論如何每一天都要對得起市民的託付，會專注在市政上面。

(中時 )