高雄市長韓國瑜罷免案投票將於明日登場，明日投票的結果，和韓國瑜的去留，都是全國矚目的焦點。不過，有一名網友在臉書上PO文表示，他覺得罷韓是一場鬧劇，並拒絕投票，還放上被撕碎的罷韓投票通知單照片。

網友「我是業務阿崙」昨晚發文表示，這幾天許多人問他，怎麼看待罷免案，他覺得蠻悲觀的。而對於很多高雄人都認為自己「在寫下高雄民主的一刻」，他則批評，現在不要說高雄要寫歷史，政府早就已經創下許多「號稱民主」的歷史。

他列舉多項罷韓創下的紀錄，一場地方性的選舉竟然可以讓全台大部分的媒體攻擊一個人；公家單位和官員組成國家隊打韓；許多高雄以外的立委跟議員也加入罷韓等等，對於罷韓團體的無所不用其極，他直批台灣民主已經變成「畸形的恐怖」，並感嘆，做實事、沒有貪汙的團隊，竟然被打得比貪汙犯還不如。

文末，他則表示，最後他還是帶著一絲期待，期待做實事的市府團隊能被高雄市民認同，無論結果如何，他會與高雄榮辱共赴。「這場鬧劇我拒絕投票」。

網友們則回應，「看到現在這樣子 罷免成功應該是不可避免的了！但是不需要難過，跌倒了，再次爬起來；失去的，再討回來」、「我收到投票通知單的當天就丟到垃圾桶了」、「憑什麼投綠色的才是民主？扭曲的民主！」

(中時電子報)