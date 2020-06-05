華為遭川普政府限制出口，恐面臨台積電斷貨危機，大陸晶片代工龍頭中芯國際或成救命草，除了獲得政府基金砸大錢投資，也將在上海證交所科創板掛牌，然而中芯近期卻表示，在獲得美國商務部許可之前，可能無法用於為「若干客戶」的產品進行生產製造。所謂「若干客戶」指的應是華為，亦即日後無法向華為供貨，這讓中芯陷於兩難局面。

去年5月，美國商務部將部分大陸企業列入「實體名單」（即貿易黑名單），當中就包括被指危害美國國家安全的華為。上月美商務部對華為祭出新禁令，內容提到不論是美國或外國企業，若沒有拿到美方的特許，就不能用美國的軟體或技術製造晶片出貨給華為。

大陸擺脫對美國技術的依賴，大力扶持半導體產業，更視中芯國際為華為救命草。，中芯國際日前宣布重返A股市場，藉此籌措200億人民幣（約新台幣840億元），主要用於製程為14奈米的12吋生產線。

中芯國際也在招股書中，提及目前面臨的政治風險。中芯國際表示，今年5月美國商務部修訂「外國直接產品規則」，據此修訂後規則，若干自美國進口的半導體設備與技術，在獲得美國商務部行政許可之前，可能無法用於為「若干客戶」的產品進行生產製造。外界解讀「若干客戶」指的就是華為，亦即日後無法向華為供貨。

業界人士指出，目前中芯國際14奈米製程才剛量產，企圖追趕台積電、三星等大廠，中芯若違反美國禁令，可能會使其受到制裁，無異於阻斷中芯追趕先進製程的腳步；此外，半導體前端設備供應鏈幾乎由美國、日本所掌控，中芯想打造一條5奈米、7奈米製程沒有美系設備的半導體產線幾乎不可能。基於前述兩大原因，中芯遠水難救華為近火。

(中時電子報)