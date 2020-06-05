新冠肺炎衝擊全球經濟，許多民眾、企業都受到嚴重打擊，各國也拚命祭出救市政策，以挽救市場信心，外媒報導，在諸多救濟政策後，川普政府有意再推出一兆美元(約29.8兆新台幣)的財政刺激方案。

FOX Business引述白宮消息人士提到，美國總統川普周三(5日)與他的經濟團隊會面，討論將再對市場祭出新的刺激政策，消息人士表示，目前沒有排除任何可能。

報導中指出，參議院的Mitch McConnell在閉門會議中告訴川普政府，國會的新一輪財政刺激方案金額約在1兆美元(約29.8兆新台幣)以下。

不過，McConnell也說到，參議院將在7/3開始休會兩周，預計7/20前重新開會，因此新一輪刺激方案將不太可能將近期推出。

據統計，美國國會目前已經通過近3兆美元的財政刺激計畫，其中，包括2.2兆美元的CARES法案，為提供年收入不足99,000萬的美國民眾，一次最高1200美元的款項。

(中時電子報)