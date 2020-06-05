隨著台灣疫情趨緩，配合政府7日起的「防疫新生活」，中職原本嚴格的防疫規定也決定要鬆綁，原本球迷須全程戴口罩，不過7日起進場，若在座位上就可摘下口罩透氣，看球不再悶熱不適。

中職今日召開第8次防疫會議，其中為了配合政府大鬆綁政策，中職在接受公文後立刻規劃因應措施，球迷反應最難熬的全程戴口罩，如今放寬成只要在座位上就不用戴，不過離開座位、排隊購買食物、商品等還是建議戴上。

此外原本梅花座距離約隔3個座位，也放寬成首排坐一、三、五等奇數座位，次排坐二、四、六等偶數座位，兩邊僅隔1個位置的距離，以距離限制，而不是限制開放人數，至於各球場最多能開放多少人，則仍由球團依規定劃位後決定，預計最多有望開放到五成。

第3點則是原本要繳交健康聲明書，現在中職改為「實聯制」，只要能聯絡到進場球迷即可，不用再進場填寫導致排隊卡關。

飲食也有鬆綁，原本規定球場僅能販售便當類食物，7日起可以販售現場烹調食品，不過會要求衛生安全，排隊也要戴口罩、社交距離，且食品都要有完整包裝，不能暴露在空氣中。

不過中職會長吳志揚也說，目前是7日起開放解禁，口罩及飲食較容易配合，不過有些球團已開放售票，座位可能較難重新安排，因此目前是先鬆綁限制，實際安排仍由球團決定。

(中時 )