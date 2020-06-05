五股區農會今日舉辦「綠竹筍評鑑比賽暨創意料理競賽」，由筍農戴卉君抱走冠軍。（賴彥竹攝）

五股區農會今日舉辦「綠竹筍評鑑比賽暨創意料理競賽」，筍農林志遠同時抱走亞軍、甜筍王。（賴彥竹攝）

五股區農會有12組家政班參加創意餐料理比賽。（賴彥竹攝）

五股區農會今日舉辦「綠竹筍評鑑比賽暨創意料理競賽」，以推廣觀音山綠竹筍，有61位筍農參賽，筍農戴卉君屢次參賽，今年終抱走冠軍，亞軍的筍農林志遠，同時也抱走今年度的甜筍王。新北市五股區農會總幹事姚舜仁說，今年觀音山比賽級的綠竹筍1台斤上看180元，比一般筍市價80至100元高出許多。

姚舜仁說，今日共有61位筍農角逐冠軍，綠竹筍評鑑評比賽有5個評判項目，包括綠竹筍的外觀形狀、色澤有沒有出青，以及香味、柔嫩度、甜度等，今年比賽也特別將比賽筍放入保麗龍盒，並置於冰塊之上，以防竹筍因天氣炎熱發酵、減少水分散失。

姚舜仁也說，五股區綠竹筍現值盛產期，因生長位觀音山背風面山坡上，沒有強風吹襲，氣溫、濕度適中，筍農種植技術又純熟，產出的綠竹筍肉質細緻清甜，不但含豐富纖維質，熱量也低，清炒或涼筍都是人間美味，更是現代人健康養生的選擇，比賽級筍1台斤上看180元，比一般筍市價大約80至100元高出許多。

五股區農會為了讓消費者全年都能大啖綠竹筍，也篩選外觀呈金黃色、形狀似牛角，筍尖尚未張開，筍身長度與橫切口直徑約2.5倍的綠竹筍，再以真空包裝，農會也將綠竹筍製作成筍干，適合各種煮法，香脆可口，也不添加防腐劑，消費者可以安心食用。

(中時 )