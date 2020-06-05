6月15日警察節，台南市警六分局與即將於月底熄燈的大億麗緻酒店，5日提前共同舉辦捐血活動，希望善盡社會責任，響應公益。警六分局長陳建民表示，今年受到疫情的影響，捐血人數較以往少，為免血庫吃緊，才利用疫情趨緩之際舉辦捐血活動，現場還設立攤位進行反毒反詐等犯罪預防宣導。

今天上午陳建民拋磚引玉第一位挽袖捐血，並率2位副分局長、數十名警察同仁共同捐血。陳建民指出，捐血不僅做公益，也能促進血液循環、新陳代謝，有益健康；他從擔任外勤分局長20餘年來，捐血已超過146袋，合計捐出3萬6500cc熱血。

陳建民還說，今年的捐血活動，不僅對走過19年的大億麗緻酒店來說是最後一次，也是他在外勤分局長任內的最後一次。

此次捐血活動由大億麗緻酒店提供440位名額，採線上登記制，有大批民眾踴躍登記，預估捐血總袋數上看500袋，飯店還提供粽情禮袋、池上米、環保購物袋等作為捐血好禮。另外，一次捐血500cc或首捐族，更加贈酒店限量馬克杯1對；警六分局也加碼前200名額，由峰智生技贊助的精美洗髮乳或沐浴乳1瓶。

台南捐血中心說，今年遇上疫情，血源較短缺，尤其每年5、6月梅雨季，民眾出門捐血意願降低，所幸趁著舉辦警察節捐血活動，解決血庫燃眉之急。

(中時 )