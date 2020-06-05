NBA總裁席爾佛5日接受《TNT》視訊訪問表示，為了保障安全，一些年齡在65歲以上教練將沒辦法場邊領軍，沒想到才隔沒多久時間，席爾佛就後悔太早把這些話講出口，身兼NBA教練工會總裁的獨行俠總教練卡萊爾也證實這個說法！

「我剛跟席爾佛通過電話，他承認受訪時做出聲明言之過早，教練的健康是首要的，但一個60歲或70歲教練，有可能比30歲或40歲的人還健康，」卡萊爾說，「席爾佛跟我保證，我們會一起解決問題，找出對所有教練安全且公平做法。」

席爾佛做出如此聲明的主因，是美國疾病預防控制中心提出建議，認為65歲以上人群，將是新冠肺炎感染高風險的人群，目前22支參加復賽球隊當中，只有馬刺帕波維奇(71歲)、火箭丹托尼(69歲)與鵜鶘金崔(65歲)3名教頭符合限令。

鵜鶘總教練金崔也在第一時間表達抗議，「聯盟最終必須做出選擇，如果這是他們要做的事，我認為這是不公平的，假如我確定感染的話，我很清楚自己冒什麼風險，我想跟我的球隊在一起，我想做我的工作，這就是球隊雇用我的目的。」

(中時 )