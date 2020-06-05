連鎖餐飲集團六角（2732）預期營運將在第二季落底、下半年營運可望逐步回升。在最壞時期已過的利多激勵下，今（5）日開高後在買盤敲進下放量開飆，最高飆升9.45％至168元，創2月初以來近4月波段高點，午盤維持逾8％漲幅，領漲觀光類股。

六角受新冠肺炎疫情延燒全球衝擊，2020年1～4月自結合併營收10.66億元，年減28.84％，為近3年同期低點、仍創同期第3高。首季歸屬母公司稅後淨利820萬元，季減89.8％、年減88.52％，每股盈餘0.2元，雙創單季新低。

不過，六角表示，旗下四大事業體營運已陸續落底，如轉投資的杭州瑞里營收自3月起逐步回升，台灣旗下經營餐食品牌的王座餐飲，5月營收已與去年同期大致持平，甫併入的天恩粉圓5月拉貨動能亦回升，營運同步明顯復甦。

至於主力茶飲品牌「Chatime日出茶太」，4～5月營運受歐洲、美洲、東北亞及東南亞陸續封城防疫影響較大，但5月底以來代理商對原物料訂單動能增溫，已見明顯需求回籠。整體而言，預期營運將在第二季落底，下半年表現可望逐步回升。

六角今年擬定3大營運方針，包括旗下茶飲品牌將在全球持續積極擴張，「Chatime日出茶太」目標3年內全球門市上看2千家，並全力強化營運實力，王座則將持續優畫營運管理，提升獲利能力，集團全球店家數將續朝3千家的里程碑邁進。

六角3日股東常會通過2019年財報、盈餘分配及資本公積現金發放案，決議以盈餘配息8元、資本公積配息0.5元，合計配息8.5元。董事會訂7月2日除息交易，並於8月6日發放股息。

(時報資訊)