（沅聖5日召開股東會，董事長朱復銓出席說明未來營運規劃。圖／陳昱光）

工業電腦廠沅聖（6638）5日召開股東會，通過去年財報與盈餘分派案，同時增列汽、機車零件配備及醫療器材之批發、零售業4營業項目，宣示研發智能車載、醫療領域即將進入收成階段，董事長朱復銓看好布局效益最快今年底、明年發酵，未來兩年內降低單一客戶比重過高情況，持續往上市櫃掛牌目標邁進。

沅聖去年底公告受大客戶被併購砍單影響，出貨動能轉弱，並有疫情干擾，前4月營收8.71億元，年減64.82％，5月可望持平成長。公司並積極擴大營運方向，鎖定智能車載、智能醫療兩利基市場發展，目標與智能家居領域三足鼎立。

朱復銓表示，因沅聖重要客戶被美大廠收購，部分訂單移轉至自身供應鏈系統，導致掉單情況，且為降低單一客戶占比過高問題，一直在規劃思考未來拓展方向，加上公司在智能車載及醫療研發已進入收成階段，合作對象往國際一線大廠接觸，希望能積極補上先前衰退部分，貢獻業績提升。

沅聖總經理杜東勝表示，目前公司三條事業線中，仍以智能家居占比最高，而近年研發逐步布局顯現，已在醫療、車載領域取得成果，有信心兩年達到客源分散，體現公司正常成長。

沅聖將針對軟硬體整合，以及新技術及新市場拓展為下半年營運重點，智能車載規劃將車上所有裝置導入物聯網，成功與全球跨國企業及國內車用設備廠商合作，已達系統串流階段，產品預計年底問世；智慧醫療結合雷達定位、微控溫等技術，發展照護應用，把布局範圍由「Smart Home」推向「Smart Life」。

朱復銓指出，智能車載布局進度可望較快，亞太地區將有新模式導入，最快今年底、明年初會有更明顯合作藍圖；醫療市場則因需要認證，雖然成長速度相對緩慢，但產品毛利率高，有利公司營收、獲利規模提升，目標要在兩年內完成營運模式調整，邁向資本市場。

(工商 )